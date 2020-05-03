 

Медики перечислили виды рака, которые полностью излечимы

03.05.2020, 12:53, Разное

По словам врачей, есть несколько видов онкологии, поддающихся терапии на начальной стадии. В данном случае очень важно, как можно раньше выявить недуг и начать лечение.
К примеру, рак молочной железы можно вылечить почти в 100% случаев. В странах Западной Европы более 75% пациенток полностью избавляются от недуга, при этом, они сами обнаруживают у себя новообразование и вовремя обращаются к медикам. Если опухоль не покидает пределов предстательной железы, болезнь также вылечивается очень быстро. Главной опасностью является бессимптомное протекание недуга в некоторых случаях. Поэтому, специалисты рекомендуют регулярно обследоваться у уролога. На ранней стадии излечим и рак шейки матки – данную патологию, как правило, выявляют гинекологи во время осмотра. Наиболее часто болезнь возникает из-за папилломавируса, передающегося половым путем.

Новообразования на коже на первых этапах можно идентифицировать и самому, отмечают эксперты. В целом, чтобы обезопасить себя от данного вида рака, необходимо не злоупотреблять загаром (в том числе и в солярии), а также отказаться от курения. По статистике, рак кишечника излечивается примерно в 90% случаев. Первыми симптомами, помимо потери веса, является слабость и нарушения в работе органа.



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