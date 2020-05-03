Садальский рассказал, из-за чего Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

03.05.2020, 12:53, Разное

Известный артист Станислав Садальский пояснил поклонникам, из-за чего его общение с коллегой Ларисой Удовиченко прекратилось 15 лет назад. В своей публикации в Instagram он решил поздравить актрису с 65-летием.

По словам Садальского, Удовиченко могла обидеться на него из-за неосторожного высказывания во время празднования её 50-летия. Оказывается, именно после той даты знаменитости перестали общаться. Впрочем, несмотря на обиду со стороны актрисы, Садальский по-прежнему считает её близкой подругой, а также помнит, что их объединяло в своё время.

В своей публикации актер отметил, именно с помощью Удовиченко он смог вернуться в театр. «Есть просто память, которую не сотрешь», — отметил Садальский, пожелав имениннице любви, здоровья и успехов в работе.