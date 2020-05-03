Песков рассказал, как отпразднует 9 Мая

03.05.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет «День победы».

«Так или иначе какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью… и «День победы» спою, конечно», – сказал Песков в опубликованном анонсе передачи «Москва. Кремль.Путин», передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы»

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню у стен Кремля и именно оттуда обратится ко всем россиянам.