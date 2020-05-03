Михалков назвал цензурой отказ ВГТРК выпускать его передачу о Билле Гейтсе и чипировании людей

03.05.2020, 12:45, Разное

Телеканал «Россия 24» снял с эфира программу «БесогонТВ» о Билле Гейтсе и его роли в чипировании людей. Автор передачи режиссер Никита Михалков в своем обращении на YouTube назвал это цензурой.

В новом выпуске программы Михалков рассказал, что миллиардер Билл Гейтс якобы планирует массовое чипирование людей для последующего сокращения человечества, которое потребляет слишком много ресурсов. Добиться этого, по мнению Михалкова, Гейтс якобы хочет с помощью новой вакцины.

«Для меня это чистой воды цензура. Другие причины — это ложь, это неправда», — пояснил он, напомнив, что всегда выпускал передачу за свой счет и денег от ВГТРК за нее он не получал.

Передачу под названием «У кого в кармане государство?» все же несколько показали в дальневосточных регионах, а затем Михалкову сообщили, что ее повторы снимают с эфира. По словам режиссера, те выпуски, которые вышли, показали в самое неудачное время, чтобы ее смогли посмотреть как можно меньше человек.