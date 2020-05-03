Собачья жизнь: Эмили Ратажковски провела необычную свадебную церемонию

03.05.2020, 12:42, Разное

Жизнь пса Эмили Ратажковски Коломбо вряд ли особо изменилась после карантина — хозяйка (хоть и предварительно надев на себя маску) по-прежнему исправно выгуливает своего питомца под присмотром папарацци, а также обеспечивает ему ежедневное питание и уход. Ничего необычного — вернее, так оно было до вчерашнего дня, когда в жизнь Коломбо нежданно-негаданно пришла свадьба… с соседской корги по имени Хэппи. И устроила это празднество, конечно же, сама Эмили.

Фото из Instagram Эмили Ратажковски

Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не поженить наших детей — ведь они так любят друг друга. Поздравляю вас, Коломбо и Хэппи!

— таким комментарием под публикацией-отчетом с прошедшего события поделилась Эмили в личном Instagram. Очаровательная Хэппи — питомец близких друзей Эмили и ее супруга Себастьяна Бир-МакКларда: писателя и актера Джоша Островского и его возлюбленной Кейтлин Кинг. Примечательно, что Джош при этом посвящен в духовный сан и ранее уже проводил несколько свадебных церемоний — правда, тогда женихом и невестой были люди, а не братья наши меньшие.

“Невеста” Хэппи “Жених” Коломбо

Детали “знакомства” — как первоначального, так и более близкого — новобрачных Коломбо и Хэппи известны, пожалуй, только их хозяевам. Как и тот факт, насколько уживутся в “браке” корги (Хэппи) и помесь корги и немецкой овчарки (Коломбо). Ясно одно — пир для своих маленьких любимцев Эмили и Кейтлин закатили если не на весь мир, то точно на весь особняк Ратажковски в Лос Анджелесе. В просторной гостиной был устроен прием немногочисленных гостей, на столах стояли вазы с букетами и бутылки с именным игристым, а на виновников торжества были надеты белые воротники, украшенные розами.

Место проведения “свадебной церемонии”

Коломбо стал частью семьи Эмили и Себастьяна в июне прошлого года, когда они забрали пса из одного из приемников. С тех пор не проходило и недели, чтобы на фотоагентствах не появлялось новых снимков актрисы с любимым питомцем — правда, если раньше Коломбо осваивал улицы Нью-Йорка, то с апреля вместе со своей хозяйкой перебрался на карантин в Лос-Анджелес. Находясь на самоизоляции, Эмили довольно часто выкладывает фото своего пса в блог, в комментариях нередко признавая, что бедняга Коломбо уже подустал от постоянных “обнимашек” от хозяйки. Кстати, в марте этого года питомцу Эмили исполнился год, и эту дату Эмили также отметила — правда, далеко не с таким размахом, как она отметила его свадьбу.

Эмили и Кейтлин