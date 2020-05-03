Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций

03.05.2020, 12:40, Разное

Политик призвал руководство Евросоюза отменить антироссийские санкции на фоне эпидемии коронавируса. В нынешних непростых условиях необходимо сотрудничать, чтобы преодолеть экономические вызовы, заявил Шредер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Антироссийские санкции не заставят Москву изменить свою политику, уверен Шредер. Более того, из-за коронавируса мир ждут трудные времена в экономике, поэтому необходимо сотрудничать, а не вводить санкции, заявил политик.

Введенные против России экономические ограничения нужно отменить, уверен он. Санкции Шредер назвал “бессмысленными”.

Об отмене санкций против России на фоне пандемии коронавируса в Кремле заговорили в середине марта. Пресс-секратарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что экономические ограничения усугубят и без того непростую ситуацию в мире.

В то же время представитель главы государства отметил, что Москва отменять санкции в одностороннем порядке не собирается. Это прерогатива западных столиц, подчеркнул Песков.

По последним данным коронавирусом в России заразились свыше 134 тысяч человек. За прошедшие сутки выявлены рекордные 10,6 тысячи заболевших.

Президент Владимир Путин обратился к россиянам 30 апреля и объявил о продлении карантина до 11 мая включительно. Глава государства поручил разработать поэтапный план по выходу из ограничений и дорожную карту по восстановлению экономики.