 

Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке

03.05.2020, 12:40, Разное

Известно, что Андрей Григорьев-Апполонов любит делиться со своими подписчиками раритетными и эксклюзивными видеозаписями. Пока солист группы “Иванушки International” самоизолируется в солнечном Краснодарском крае, он продолжает радовать поклонников секретными видео. На этот раз звездой его видеоролика стала прекрасная София Ротару.

В кадре Андрей вместе Игорем Сориным и Кириллом Андреевым записывают клип на песню – поздравление с Первомаем. Мужское трио разбавила несравненная София Ротару, спев вместе с молодыми коллегами. Подписчики Григорьева-Апполонова заметили, что народная артистка предстала перед публикой в неприлично короткой юбке, черном длинном пиджаке и красной косынке на голове.

Поклонники Ротару заметили, что всеми любимая “хуторянка” вовсе не меняется и с каждым годом становится только краше. В комментариях под постом Андрея певицу засыпали комплиментами и возгласами восхищения.

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Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) 1 Май 2020 в 9:25 PDT

Отметим, что видео, опубликованное солистом группы, датируется 1997 годом. На тот момент Софие Михайловне исполнилось ровно 50 лет. Она только начинала записывать сольные песни на компакт-диски и завоевывать любовь российских слушателей. В 1998 году вышел ее первый официальный альбом “Люби меня”.



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