 

Компания Huami готовит умные “неубиваемые” часы Amazfit Ares

03.05.2020, 12:35, Новости дня

Китайский бренд Huami в скором времени выпустит прочные умные часы под названием Amazfit Ares.

В частности, пользователи уже могут рассмотреть фотографии данной модели в качестве официального тизера. К настоящему времени известны и некоторые технические параметры Amazfit Ares. В частности, модель соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810G. Новинка получила 1,28-дюймовый экран с защитным стеклом.

Модель выдерживает попадание в воду с давлением до пяти атмосфер. Разработчики утверждают, что умные часы смогут выдержать совершенно любой удар. Новинка обладает усиленным аккумулятором на 200 мАч, за счет чего время автономной работы достигнет двух недель. Цена умных часов Amazfit Ares пока остается неизвестной.



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