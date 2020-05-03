 

Смартфон HTC Desire 20 Pro получит четверную камеру

03.05.2020, 12:35, Новости дня

Тайваньская компания НТС готовит к выпуску новый смартфон Desire 20 Pro.

В свою очередь, новый аппарат обзаведется мощным процессором Snapdragon 660. Новинка уже в скором времени будет официально представлена публике. В числе достоинств аппарат нужно отметить применение квадрокамеры, однако ее характеристики пока удерживаются в тайне. Кроме того, передняя камера смартфона установлена непосредственно в экран Desire 20 Pro.

Пока производитель не называет никаких подробностей о смартфоне, однако нужно указано, что новинка обладает 6 гигабайтами оперативной памяти, а также поддерживает современную оболочку Android 10. Стоимость и точная дата презентации гаджета будут известны несколько позже.



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