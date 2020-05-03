Скандалы: Политический труп

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03.05.2020, 12:33, Разное

Президент Нигерии назначил в правительство покойника

77-летний Президент Нигерии Мохаммаду Бухари назначил в правительство кандидата, похороны которого состоялись в феврале, сообщает английская The Times. Письмо президента о назначении покойного члена парламента Тобиаса Чуквуэмеки Оквуру в федеральное правительство (Federal Character Commission) было обнародовано в сенате Нигерии. Вакансия снова открылась, когда журналисты указали, что Оквуру никак не может занять эту должность, поскольку недавно умер.

Пресс-секретарь президента возложил ответственность за ошибку на демократическую систему, объяснив, что при демократии процедура отбора и назначения кандидата занимает слишком много времени. «Это не «Баба-Идет-Медленно» (прозвище Бухари – «Baba Go Slow»), а система такая, но я следую правилам и, надеюсь, мы справимся», — передает The Times слова президента.

«Ему вообще нравится продвигать умерших», — саркастически замечает газета, напоминая, что в 2017 году уже было, как минимум, пять подобных назначений в советы правительственных учреждений.

Президент пять раз назначал мертвецов на посты. Фото: EPA

Кстати, в Нигерии проживает ни много ни мало 200 миллионов человек.

Что касается президента, то генерал-майор Мохаммаду Бухари возглавил страну в 1983 году в результате  военного переворота, но сам был свергнут через два года. В начале этого века он трижды баллотировался в президенты и, наконец, выиграл выборы в 2015 году. В 2019-м переизбран на четырехлетний срок.

Британской прессе новость показалась актуальной. Огромное количество претензий к правительству по поводу того, как оно справляется с коронакризисом, и досада на отсутствие внятных ответов с его стороны, дало повод для сарказма: «Была бы Британия порасторопнее, этот парень (нигерийский покойный, продвинутый по службе — Е.Д.) мог бы возглавить общественное расследование по делу о коронавирусе», — иронизирует леволиберальная The Guardian.

Евгения Диллендорф



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