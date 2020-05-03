В Германии врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки средств защиты

03.05.2020, 12:30, Разное

Недавно врачи немецких клиник провели акцию протеста против нехватки средств защиты, спецодежды и масок в условиях пандемии коронавируса. В рамках мероприятиях специалисты позируют на фотоснимках обнаженными прямо в своих кабинетах.

Свою острую потребность в специальных защитных средствах немецкие медики вынесли на суд общественности весьма оригинальным способом. Раздевшись догола, они провели фотосессию и разместили её в Сети в рамках флешмоба “Голые размышления”. Медспециалисты выразили большую надежду, что такое эпатажное действие заставит власти обеспечить их в необходимом количестве средствами защиты против COVID-19. Так, по словам врача-терапевта Рубена Бернау, принявшего участие в мероприятии, продемонстрированная нагота является символом того, насколько персонал является уязвимым без защиты. “Мы ваши семейные врачи. Чтобы общаться с вами безопасно, нам нужны средства защиты. Когда их нет, мы выглядим также, как на этих фотографиях”, – поддержали коллегу другие сотрудники.

Стоит отметить, что немалая часть участников флешмоба все же не решилась продемонстрировать свою наготу полностью. Чтобы нивелировать пикантность ситуации, они позировали на фото, прикрывшись рецептурными бланками, файлами или медоборудованием. Впрочем, врачи подчеркнули, даже считая себя “пушечным мясом” в борьбе с SARS-CoV-2, они продолжают прием и лечение больных пациентов.