 

Публицист Николай Стариков рассказал о впечатлениях от просмотра “Шугалея”

03.05.2020, 12:30, Разное

Недавно на телеканале НТВ состоялась премьера художественного фильма “Шугалей”, сюжет которого основан на реальных событиях. Своим мнением о новой киноленте поделился известный публицист и общественный деятель Николай Стариков.
По словам знаменитости, его впечатления от просмотра являются очень положительными. Авторы смогли передать дух и харизму реальных прототипов фильма, а также жестокость пыток и издевательств, которым реальные герои-социологи подверглись в тюрьме “Митига”. Публицистом также была отмечена талантливая игра артиста Кирилла Полухина, исполнившего в киноработе роль эксперта Максима Шугалея. Стариков выразил надежду, что просмотр фильма общественностью сможет оказать влияние на скорейшее освобождение россиян из заключения и их возвращение домой.

Стоит отметить, что действие кинофильма основано на реальных событиях и посвящено событиям жизни Максима Шугалея и Самера Суэйфана – российских экспертов-социологов, прибывших в Ливию с разрешения властей этой страны. В мае 2019 года они приехали на африканский континент для того, чтобы осуществлять социологическую деятельность, но были схвачены и помещены в стены неофициальной тюрьмы “Митига”, сообщает интернет-издание iReactor.



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