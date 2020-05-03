 

Мнение: Стояние у Камышли

03.05.2020, 12:24, Разное

Курдские дети закидывают камнями американский бронеавтомобиль во время вчерашней "теплой встречи" https://colonelcassad.livejournal.com/5836457.html российских и американских военных к востоку от Камышли, когда американцам помешали заехать в город.
Американцы упорствовали несколько часов, но вчера их так и не пропустили, даже после того, как к американцам вечером подошло подкрепление.

Плюс еще фактурные фото вчерашней встречи от "Франс Пресс".

Еще видео тут https://twitter.com/Cyberspec1/status/1256720225212366848 и тут https://twitter.com/Cyberspec1/status/1256713836461088768

Стоит отметить, что недавние столкновения местной проасадовской милиции с курдами из Асайиш, связаны с усилением военного присутствия РФ в регионе и активизации работы с местными арабами с целью подрыва позиций США и проамериканских курдских группировок.
На эту тему неплохо расписано вот здесь https://english.enabbaladi.net/archives/2020/04/what-is-behind-tension-between-kurdish-led-nes-and-syrian-regime-in-qamishli/ (на английском материал). В целом, это достаточно разумный подход, если США пытались слепить курдско-арабскую милицию для реализации своих интересов, то разумеется в интересах Москвы и Дамаска, будет культирование противоречий через активную работу с племенными вождями и местными арабскими лидерами, которые не будучи связаными идеями курдского автономизма, куда более склонны вести дела с Дамаском, который в Рожаве активно представляет Москва. Параллельно ведут работу с вменяемой частью курдской верхушки, которая реалистично смотрит на перспективы пребывания США в регионе.

* * *

Плюс забавное видео о похождении сирийских боевиков в Ливии.
Почти все "герои" видео, включая оператора, снимавшего весь этот трэш на GoPro https://southfront.org/pov-video-documents-last-moments-of-syrian-mercenary-group-in-libya/ были убиты.

Напомнило старый ролик про яркие похождения боевика ИГИЛ в Ираке с смертью главного "героя" в конце.

Источник: Colonel Cassad



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