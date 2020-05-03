Назван главный способ выявления коронавируса в России

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03.05.2020, 12:16, Новости дня

Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.

По ее словам, ранее считалось, что диагностика основывается только на тестировании, однако вскоре выяснилось, что при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии.

«На сегодняшний день мы полностью убеждены в том, что основным диагностическим критерием является КТ-диагностика, которая выявляет характерный симптом – «эффект матового стекла», – сказала Самышина в комментарии АГН «Москва».

Врач указала на то, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии, в случае первых двух пациента отправляют лечиться на дом, а при третьей или четвертой – госпитализируют.

Она подчеркнула, что коронавирус опасен из-за низкой степени изученности и медики каждый день узнают что-то новое о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.

Напомним, ранее был назван срок заражения коронавирусом, необходимый для его диагностики.



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