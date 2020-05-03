 

«Гагара полетела»: 12-летний сын Полины Гагариной уронил ее во время игры в баскетбол

03.05.2020, 12:09, Разное

Популярная певица Полина Гагарина слегка пострадала, играя в баскетбол. Во время бросания мяча ее ненароком уронил 12-летний сын.
Российская исполнительница Полина Гагарина, как и многие другие отечественные артисты, соблюдает старательно режим самоизоляции. При этом она предложила ближайшим родственникам разнообразить собственный досуг и поиграть во дворе дома в баскетбол. Приняли участие в этом сама исполнительница, ее супруг Дмитрий Исхаков, сын Андрей и дочь Мия. Семейство разделилось на две мини-команды фотограф забрал в свою команду дочь, а мальчик играл в компании знаменитой матери.

Кадры спортивного состязания Полина Гагарина обнародовала на личной странице в социальной сети Instagram. Во время поединка звезда метко бросала мяч, а Исхаков посадил Мию на плечи, чтобы у нее имелась возможность дотянуться до кольца. В один момент Андрей приподнял мать над землей для броска, но певица не удержала равновесие и рухнула вниз.

После этого многочисленные подписчики принялись в комментариях выражать беспокойство по поводу падения Гагариной, интересуясь, все ли с ней в порядке. «Гагара полетела», «Андрей жив после этого?», – публиковали свои комментарии фанаты под видеороликом. Вероятно, с исполнительницей ничего плохого не случилось, и она обошлась без существенных повреждений.



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