Правила регистрации безработных изменили

03.05.2020, 12:08, Новости дня

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.

«Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения … в министерстве внутренних дел Российской Федерации с использованием информационно-аналитической системы – о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

Кроме этого, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут запрашиваться сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронной форме.

«В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», – добавляется в документе.

Подчеркивается, что если будут выявлены противоречия между данными, которые предоставил гражданин, и теми, что предоставили ЕГР ЗАГС и МВД, центры занятости населения с 1 июня начнут осуществлять перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании новых данных.

Если житель заполнил заявление на пособие в электронной форме в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе в качестве самозанятого, то достоверность предоставленных им сведений будет сравниваться с теми, которые содержатся на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

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