В Швеции от COVID-19 умер украинец

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03.05.2020, 12:00, Новости дня

Украинский гражданин умер от коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом агентству УНИАН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

“2 мая в Каролинской больнице города Стокгольма умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом”, – сказал Погорельцев.

Посольство Украины в Швеции предоставляет содействие родственникам умершего в оформлении необходимых документов и решении вопроса о репатриации тела, добавил он.

2 мая на странице МИД в Facebook сообщалось о смерти от COVID-19 восьмого украинца за рубежом, однако в какой стране это произошло, не указывалось.

160 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной болезни за границей, больше всего – в Италии (121).

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 2. mai 2020

В марте от коронавируса умерли четыре украинки в Италии, в апреле скончались украинцы во Франции, США и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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