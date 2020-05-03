В Швеции от COVID-19 умер украинец
03.05.2020, 12:00, Новости дня
Украинский гражданин умер от коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом агентству УНИАН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
“2 мая в Каролинской больнице города Стокгольма умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом”, – сказал Погорельцев.
Посольство Украины в Швеции предоставляет содействие родственникам умершего в оформлении необходимых документов и решении вопроса о репатриации тела, добавил он.
2 мая на странице МИД в Facebook сообщалось о смерти от COVID-19 восьмого украинца за рубежом, однако в какой стране это произошло, не указывалось.
160 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной болезни за границей, больше всего – в Италии (121).
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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 2. mai 2020
В марте от коронавируса умерли четыре украинки в Италии, в апреле скончались украинцы во Франции, США и Великобритании.
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