Городской голова Черкасс Бондаренко: Центральная власть сегодня боится мэров

03.05.2020, 12:00, Новости дня

В Украине на сегодняшний день центральная власть боится мэров областных центров. Такое мнение в интервью “Украинской правде”, опубликованном 2 мая, высказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Комментируя высказывание журналиста, что активность мэра Черкасс может быть связана с предстоящими местными выборами, Бондаренко подчеркнул, что пока не решил – будет баллотироваться снова или нет.

“Эти теории, что мэры пиарятся в областных центрах – ну, что это такое? Мэры работают в областных центрах. Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок”, – уверен Бондаренко.

Отвечая на вопрос, координирует ли он свою деятельность с Юлией Тимошенко – лидером партии “Батьківщина”, членом которой является – мэр Черкасс ответил: “Я самостоятельный и самодостаточный человек. Я общаюсь со всеми народными депутатами и с Юлией Тимошенко так же… Свои действия я не обсуждаю ни с кем”.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”.