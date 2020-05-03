Буксир “Яны Капу” вернулся в Одессу, собака Джесси вновь в экипаже

03.05.2020, 12:00, Новости дня

Украинский рейдовый буксир “Яны Капу”, который в 2018 году был захвачен российской ФСБ, после длительного ремонта на военно-морской базе в Очакове Николаевской области вернулся в порт постоянной дислокации – Одессу. Об этом 2 мая сообщила телерадиостудия “Бриз” Министерства обороны Украины.

В Одессе ремонтные работы будут продолжены.

Буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом исполняющий обязанности командира “Яны Капу” Юрий Будзыло. Он рассказал, что в Очакове удалось восстановить поврежденные таранами места.

“Было отремонтировано управление главными двигателями. Медь [россияне] вырезали – мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели, делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи”, – отметил Будзыло.

Телестудия обратила внимание, что на корабль вернулась ставшая знаменитой собака Джесси. После захвата буксира она восемь месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем ее передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область. Моряки рассказали, что во время инцидента в Черном море Джесси укусила одного из российских силовиков.

ВИДЕОВидео: Телерадіостудія Бриз МО України / YouTube

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, говорил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.