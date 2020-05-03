Мнение: Страшные откровения сотрудника Малышевой – быть ему смотрителем маяка или лесником

03.05.2020, 11:55, Разное

Елену Малышеву хочет заменить на ТВ и “жить здорово” какой-то другой теледоктор. Скорее всего, доктор – жена известного и богатого человека. Такие обычно отжимают салоны красоты. Но тут, видимо, девушка с медобразованием. Она решила, что полянка очень прибыльная, делаешь передачи, рисуя кальку с западных программ, и получаешь колоссальные деньги. Ну и не сидишь дома, как клуша, а при деле. Как сказал Сережа Шнуров, когда его спросили, что он думает о Навальном: “Бизнесмен со сложной схемой разветвленного бизнеса”. Все так. Шнуров – не дурак. Все расследования ФБК – заказуха. Политическое поле опустело. Но заказы нужны и идут. Место Малышевой на ТВ хочет занять доктор Пупкина, к примеру. Доктор Пупкина с коллегами идет к Навальному, несет чемоданчик денег – не реальных, виртуальных. Сделайте кино про Малышеву, и работайте по ней. Черный пиар – это огромная и тяжелая работа. Вот только 95% доходов себе в биткоины, а по 50 тысяч сотрудникам – некрасиво. Но Навальному все равно – кого валить, он – жадный бизнесмен.

Как и Малышева, между прочим. Ее диетические программы питания принесли ей тоже хороший куш, и фармацевтика с рекламой конкретных препаратов, ну и передачи. И социально-значимые программы, за которые ей платит государство отдельно. Навальный, между тем, не остановится, пока заказ не отработает по полной – пока идут деньги. Наняли журналиста, который работал с Еленой Малышевой. Честно скажу, после такого отзыва о своем боссе, его не надо бы брать на работу никуда, где люди работают с людьми. Ибо это свинство. Может устроиться смотрителем маяка или лесником.

Некий господин Елбарисов пишет: “Малышеву боялись все. ЕВМ была жестким руководителем, которым установил в компании атмосферу страха”. Он поведал, что в компании была “нездоровая атмосфера, когда все друг друга подставляют, боясь ответственности и прилагающейся к ней публичной выволочки, лебезят перед руководством, а за глаза говорят про начальство гадости”. Что значит – боялись все?! Отучаться надо говорить за всех. Боялся конкретно ты, Рустам. Я бы не боялся. Как бы она не давила.

Вследствие всеобщей нервозности многие сотрудники вынуждены принимать успокоительное, сообщил он также. Проблемы со здоровьем и внешним видом сотрудников регулярно выносятся на общее обсуждение, что бывает крайне унизительно. «Представьте себе училку в школе, которую вы люто ненавидите. Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже». Матом не ругается?! Странно, обычно везде ругаются, где работают много и тяжела. Не на подчиненных, конечно. Но выругаться могут. Да и рабочие моменты воспринимать как унижение может только ущербный человек, не способный за себя постоять.

Помимо морального давления на коллектив, поведал Елбарисов, практикуется нарушение трудового законодательства. За регулярные переработки во вечерам, ночам и в выходные сотрудникам ничего не доплачивали. И что? Так везде! Но ты либо просиживаешь штаны на работе, либо живешь жизнью и коллектива и работы. Это твое дело и твоя жизнь.

Елбарисов дальше путается, говорит, что его либо уволили с понижением оклада, либо просто перевели, и он уволился сам. В любом случае, на работе в “Жить здорово” он не прижился. Конечно, дай Бог, чтобы прижился где-то еще. Но скорее всего ему везде будет дискомфортно. Начальства боится, сказать что-то лишнее боится, вечно обиженный. Навальный денежку-то закинул за кусочек черного пиара?! Это ровно 0.0001% от суммы, которую получит он.

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