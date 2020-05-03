 

Победитель «Маски» Анатолий Цой сделал пластику втайне от Константина Меладзе

03.05.2020, 11:53, Разное

Музыканту корейского происхождения Анатолию Цою пришлось сделать пластическую операцию, чтобы внешним видом больше напоминать европеоида. Причем, на это артист решился втайне от продюсера Константина Меладзе.
Недавно Анатолий Цой победил в популярном шоу «Маска», и теперь к нему приковано повышенное внимание общественности и прессы. Все без устали обсуждают кавер музыканта на композицию Примадонны Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», которую он, согласно слухам, скопировал с коллеги из Белоруссии Palina. Также появилась информация о будто бы немалых материальных расходах Цоя на элитные автомобили, приобретенные для собственного люксового автопарка.

Ныне сообщается, певец якобы сделал пластическую операцию изменил форму век на европейский манер, за что мог получить большой денежный штраф от продюсера Константина Меладзе и потерять место в коллективе Mband. Причиной этому является условие в трудовом договоре Анатолия Цоя, согласно которому всем участникам группы запрещается изменять свою внешность, в том числе и набивать новые татуировки.

Продюсер, видимо, не заметил разницы, поэтому не наказал подопечного. По слухам, Константин Меладзе собирался прекратить творческую деятельность Mband, а сами участники коллектива ранее огласили о нежелании гастролировать вместе и записывать песни в связи с участившимися внутренними конфликтами. Недавно стало известно, группа Mband распалась окончательно. После победы в «Маске» Анатолий Цой начал выступать сольно под псевдонимом Tsoy и уже презентовал первые треки.



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