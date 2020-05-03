Доктор Комаровский рассказал, поможет ли противогаз защититься от коронавируса

03.05.2020, 11:53, Разное

Использование противогаза способно предохранить человека от заражения новым видом коронавируса, но этот прибор очень неудобный. Об этом пояснил известный врач Евгений Комаровский.

По словам знаменитого медика, обычные люди могут писать о пользе ношения противогаза, но, как правило, такой информацией делятся те, кто никогда не носил его. Евгений Комаровский уверен, после всего лишь одного похода в магазин в противогазе мысли об активном использовании прибора отпадут окончательно.

При этом специалист в области медицины уверен, что такое защитное средство является очень хорошим и эффективным. Например, человек не может заразиться и перенести опасную инфекцию иным лицам, которые его окружают. Противогаз отлично защищает кожный покров человека, зрение и органы дыхания от вредоносных элементов, сосредоточенных в воздушном пространстве. Главным минусом прибора является то, что он неудобный.

Принимая эти факторы во внимание, лучше всего стоит воспользоваться защитными масками и придерживаться всех стандартов безопасности: соблюдать дистанцию в общественном месте, регулярно мыть руки с мылом, не прикасаться к органам зрения и обоняния руками, а в случае повышения температуры, затруднения дыхания и кашля обращаться за помощью к врачам, напомнил Комаровский.

Коронавирус нового типа Covid-19 диагностировали у жителей китайского Уханя в конце последнего месяца ушедшего года. Эти люди были связаны с местным рынком морепродуктов. Позже город закрыли на карантин, а 11 марта ВОЗ объявила инфекцию пандемией. Отличительный фактор эпидемии, который усложняет борьбу с болезнью, – продолжительный период инкубации. Иной неприятной особенностью является большое количество бессимптомных пострадавших.