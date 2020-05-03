 

В Южной Корее опровергли операцию Ким Чен Ына

03.05.2020, 11:53, Новости дня

Администрация президента Республики Корея считает слухами появившиеся в СМИ сообщения о том, что председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын подвергался хирургическим операциям, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

«В СМИ строили домыслы насчет [перенесенной] Ким [Чен Ыном] операции, в качестве доказательства предъявляя изменения в его походке», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, эти слухи, как полагают в Сеуле, не соответствуют действительности. Он не уточнил, на основании чего был сделан такой вывод.

Напомним, были опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.



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