 

В Москве – погодный рекорд и желтый уровень опасности

03.05.2020, 11:52, Новости дня

Утром в воскресенье воздух в Москве прогрелся почти до 18 градусов, об этом свидетельствуют данные главной столичной метеостанции на ВДНХ. Как полагают синоптики, 3 мая днем воздух прогреется до 20 градусов и может стать самым теплым днем с начала нынешней весны. Предыдущий рекорд был поставлен 3 мая 1970 года, тогда воздух в столице прогрелся до летних значений – до 27,2 градуса.

Небо в столице затягивается тучами, днем не исключен кратковременный дождь и даже гроза, может усилиться ветер – до 15 м/с. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Предупреждение о сильном ветре действует до 9.00 5 мая, о грозе — с 15.00 до 21.00 3 мая.

Ранее синоптики отмечали, что улучшение погоды в начале мая некстати. Почти летнее тепло в начале майских праздников будет отвлекать жителей европейской части страны от самоизоляции.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Видео: Зеленский вернул Саакашвили в политику

06.04 / Владимир Зеленский: снижение количества заболевших COVID-19 – результат карантина 

17.04 / Набиуллина увидела небольшой рост экономической активности в России

04.04 / Леонид Слуцкий: во время карантина планирую сбросить 10 кг

18.04 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 176

15.04 / Россия вышла на второе место в мире по числу тестов на коронавирус

15.04 / Инфицированный коронавирусом Новинский накануне встречался с главой УПЦ МП Онуфрием

22.04 / Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

13.04 / Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

09.04 / Отчет Мишустина перед Госдумой перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска