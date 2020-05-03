 

В Боливии разбился самолет с испанцами, готовившимися к репатриации на родину

03.05.2020, 11:52, Новости дня

Шесть человек стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей в Боливии, где разбился самолет Beechcraft, принадлежавший национальным военно-воздушным силам.

Как сообщает El Pais, на борту воздушного судна находились четыре гражданина Испании и два боливийских военнослужащих, пилотировавших самолет. Все они погибли в результате крушения.

По предварительным данным, один из пилотов примерно через 15 минут после вылета связался с диспетчером и сообщил о решении вернуться на аэродром из-за технической неисправности.

Известно, что испанцы задержались в Боливии из-за ограничений на передвижения, связанных с распространением коронавируса. Они направлялись из города Тринидад, чтобы добраться до города Санта-Крус-де-ла-Сьерра, откуда планировался вылет в Испанию.



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