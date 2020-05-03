 

В России растет число зараженных, но это не “углубление пандемии”

03.05.2020, 11:52, Новости дня

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 10633 человека до 134686 человек, а Москва второй день подряд ставит антирекорд. В столице за сутки выявлено 5948 зараженных.

Первая пятерка регионов страны с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса за сутки не изменилась в сравнении с данными от 2 мая: как и накануне, это Москва, Московская область — 822 зараженных, Санкт-Петербург — 295, Нижегородская область — 252, Мурманская область — 238 зараженных. Число регионов страны, в которых количество заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу, пополнилось Ленинградской областью, Татарстаном и Башкирией, и составляет теперь 16.

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Цифра растет, потому что расширяется тестирование", — пояснил он "Интерфаксу", добавив, что это не должно никого пугать.

По его словам, за последние 10 дней в два раза увеличился объем тестирования — соответственно, больше выявляется и инфицированных. Тот факт, что часть москвичей разъехалась из столицы на майские праздники, Гинцбург назвал "безусловно положительным".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Власти Каменска-Шахтинского опровергли «неготовность» ЦГБ к эпидемии коронавируса

08.04 / Российский посол рассказал о благодарности итальянцев за помощь

03.04 / Le Figaro – беспрецедентный всплеск безработицы — 10 миллионов американцев обратились к государству за пособием из-за коронавируса

17.04 / В Южной Корее более 140 выздоровевших человек повторно инфицировались коронавирусом

09.04 / Главой международной неонацисткой группы оказался 13-летний школьник из Эстонии

19.04 / Умер писатель и журналист Александр Кабаков

20.04 / Министр соцзащиты Казахстана: за получение 42500 тенге никого не будут привлекать к ответственности

29.04 / Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской облгосадминистрации

23.04 / Эксперт оценил вероятность заразиться коронавирусом через дверные ручки

20.04 / Трамп: соглашение о помощи малому бизнесу может быть достигнуто в понедельник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска