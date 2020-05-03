 

Уткин обидел жителей Волгограда

03.05.2020, 11:48, Новости дня

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин унизил жителей города-героя Волгограда, назвав их «гопниками».

Как сообщил в эфире стрима на своем авторском YouТube-канале Василий Уткин, Волгоград – это «город гопников». В связи с этим, по его словам, он с безразличием относится к местной команде «Ротор».

«Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня из города гопников», – передает «Царьград» слова Уткина.

Уткин отметил, что в Волгограде живут разные люди, но он «сталкивался только с этой прослойкой», в связи с чем это его «за долгие годы сложившееся однозначное убеждение».

В свою очередь политолог Армен Гаспарян ответил на оскорбительные слова Уткина.

«Ему бы в районе Нижнего Тракторного многие бы от души пробили по щщам за эти слова. Но хайп на этом не сделаешь. Поэтому ушу бадью он проводит по переписке», – написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пообещала вылечить от импотенции спортивного журналиста Василия Уткина.



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