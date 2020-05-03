В России за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

03.05.2020, 11:43, Новости дня

В России за прошедшие сутки выявили 10633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Всего COVID-19 обнаружили почти у 135 тысяч человек.

По официальным данным, за сутки от коронавируса скончались 58 человек, а общее число жертв возросло до 1280.

Как говорится в официальном заявлении штаба, чуть больше половины людей, у которых выявили заболевание, не испытывают никаких клинических симптомов.

За последнюю неделю рост количества выявленных случаев ежедневно увеличивается. Так, 30 апреля говорилось о семи тысячах новых случаев, 1 мая – ​о почти 8 тысячах новых заражений, 2 мая их количество превысило отметку в девять тысяч.

В то же время врачи в разных областях страны рассказывают о нехватке оборудования и средств личной защиты, из-за чего растет количество заболевших медиков. Некоторые больницы из-за вспышек коронавируса были вынуждены закрыться на карантин вместе с пациентами, чтобы остановить распространение болезни.

Так, в Санкт-Петербурге из-за нехватки средств защиты заболели 40 работников Госпиталя ветеранов войн, а в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусную инфекцию подтвердили у 111 сотрудников. В люберецкой областной больнице в Москве, по словам врачей, на больничном сейчас находится до 80% всех медиков.

В некоторых случаях коронавирусом в больницах заражаются и пациенты, которые лечились от других болезней. Например, в Московском научно-практическом центре по борьбе с туберкулезом вспышка коронавируса произошла в детском туберкулезном отделении и вызвала у десятков детей пневмонию, их пришлось перенаправлять в другие больницы.