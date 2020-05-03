Новый флагман Xiaomi Otix Phone Pro получит новый интерфейс и процессор Snapdragon 865

03.05.2020, 11:30, Разное

Инсайдеры, представляющие ресурс Slashleaks, заявили, что уже вскоре корпорация Xiaomi должна представить новую флагманскую линейку девайсов Otix. Первая модель должна обзавестись пользовательской оболочкой taleUI, процессором Snapdragon 865 и 18 Гб оперативной памяти.

Данную информацию также подтвердил представитель московского офиса Xiaomi, утверждающий, что сейчас тестирует устройство Xiaomi Otix Phone Pro. Одной из особенностей смартфона является появление новой пользовательской оболочки taleUI, имеющей «удивительный интерфейс» и большее количество функций по сравнению с MIUI. Тестовый вариант устройства имеет однокристальную систему Snapdragon 865, экран AMOLED и 18 Гб ОЗУ. При этом, модель будет получать обновление ПО не менее 5 лет после дебюта на рынке.

На эскизе виден смартфон с дисплеем, лишенным рамок по бокам, но имеющим одинаковые линии сверху и снизу. Фронтальная камера, по-видимому, расположена под поверхностью экрана. Презентацию Xiaomi Otix Phone Pro, вероятно, проведут уже в 3-4 квартале нынешнего года.