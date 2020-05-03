Бывший сотрудник на проводе: Кейт Миддлтон позвонила на свое прошлое место “работы”

03.05.2020, 11:20, Разное

Кейт Миддлтон продолжает связываться с большим миром не выходя из дома: вчера герцогиня делилась фотографиями подросшей дочери Шарлотты, несколько дней назад — давала интервью о том, как они с супругом, принцем Уильямом проводят свой карантин. Сегодня же из поместья пары Анмер Холл в Норфолке был совершен звонок в лондонское родильное отделение NHS — один из филиалов британской Национальной системы здравоохранения, где Кейт в прошлом проработала несколько дней. Звонила герцогиня не из праздного интереса—а чтобы узнать, как обстоят дела в этом отделении, а также в рамках Недели психического здоровья, которая пройдет в Великобритании с 4 по 11 мая. Помимо же врачей, герцогине также удалось поговорить и с мололой матерью: Ребеккой Аттвуд, которая родила мальчика в десять вечера 1 мая.

Роды в период пандемии, с врачами, упакованными с ног до головы в защитные костюмы и маски, — само по себе довольно сюрреалистичное зрелище. Но, по словам Аттвуд, происходящее стало казаться ей еще более нереальным, когда, после двух часов сна, с ней связалась по видео-связи сама герцогиня Кэмбриджская. Кейт начала разговор с поздравлений: “Это определенно первый ребенок! Я очень за вас рада!”, а, узнав, что младенец лишь недавно появился на свет, посочувствовала: “Боже, наверное, вы ужасно истощены”.

Кейт Миддлтон во время звонка Ребека Аттвуд с супругом и герцогиня КембриджскаяЗатем Ребекка показала Кейт новорожденного малыша, а также врачей, который принимали роды.

Ее волновало то, каким образом проходит процедура в такое непростое время, и я уверила ее, что все окружающие стараются вести себя как ни в чем не бывало — за исключением того, что они носят маски, конечно же.

— рассказала впоследствии Аттвуд

Герцогиня действительно подробно опросила всех работающих на тот момент в отделении врачей, спросила, с какими сложностями им приходится сталкиваться и как справляются их собственные семьи. Будучи матерью троих детей — 6-летнего Джорджа, 5-летней Шарлотты и 2-летнего Луи — сама Кейт Миддлтон не раз выражала свой горячий интерес к процедуре ухода за матерями. Особенно сильно он возрос во время пандемии: помимо отделения NHS, Кейт также недавно звонила в больницу Кингстон на юге Лондона, где также проработала, в прошлом ноябре. В начале этого года герцогиня также рассказала в одном британском подкасте о собственном опыте материнства:

Главное испытание наступает, когда ты выходишь из больницы с новорожденным ребенком — особенно, если он у тебя первый, — приезжаешь домой и начинаешь думать: “Господи, неужели я смогу сделать все это?”.

Кейт, Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи