 

“Мерзко, грубо”: красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами

03.05.2020, 11:16, Разное

Анастасия Волочкова признается, что у ее дочери настоящий талант. Ведь Ариадна уже не первый раз радует своих подписчиков в социальных сетях произведениями, которые рассказывают о пороках, присущих людям.

Прима Большого театра в интервью с гордостью упоминает свою дочь. Девочка круглая отличница в школе, солистка детского музыкального театра “Домисолька” и ученица в студии современного танца Аллы Духовой “Тодес”. Сейчас дочь балерины удивляет поклонников проникновенными стихотворениями.

На странице Ариадны в Инстаграме появилось новое четверостишие под названием “Беседа с Бесом”. В этих строках девочка постаралась рассказать о неких людях, которые становятся заложниками дьявольских страстей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova) 2 Май 2020 в 5:16 PDT

“Снаружи – красота, внутри – ужасна”, – так выглядит одна из строк ее стихотворения.

Ариадна призналась, что некоторые строки были посвящены людям, которые ее окружают: сначала она не замечала в них порока, а потом прозрела.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова рассказывала изданиям о том, что ей довольно трудно найти общий язык с дочерью-подростком. Сама Ариадна несколько лет назад приняла решение переехать к своему отцу Игорю Вдовину. Анастасия уверяет, что девочка решилась на переезд из-за того, что дом Вдовина расположен неподалеку от школы Ариадны. Остается только гадать – почему дочь балерины не перебралась на время самоизоляции к матери, живущей за городом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Врач рассказал о подготовке к госпитализации из-за коронавируса

31.03 / Рианна о новом альбоме, бизнесе и материнстве: “Через 10 лет у меня будет трое или четверо детей”

30.04 / Уфолог Скотт Уоринг считает, что обнаружил на обратной стороне Луны загадочные структуры

31.03 / Мнение: «Русская рулетка» для Путина с Собяниным…

07.04 / “Мы теперь все вирусологи”: Путин пошутил во время совещания (видео)

30.03 / Скандалы: Гражданская инициатива от Алексея Хотина

29.04 / У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын

28.04 / Психолог советует безопасные выходы из карантина

14.04 / В Сети появились снимки нового Hyundai Custo

07.04 / Смартфон Honor 30S всего за 1 секунду продаж принёс суббренду Huawei более $14 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска