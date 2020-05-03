“Мерзко, грубо”: красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами

03.05.2020, 11:16, Разное

Анастасия Волочкова признается, что у ее дочери настоящий талант. Ведь Ариадна уже не первый раз радует своих подписчиков в социальных сетях произведениями, которые рассказывают о пороках, присущих людям.

Прима Большого театра в интервью с гордостью упоминает свою дочь. Девочка круглая отличница в школе, солистка детского музыкального театра “Домисолька” и ученица в студии современного танца Аллы Духовой “Тодес”. Сейчас дочь балерины удивляет поклонников проникновенными стихотворениями.

На странице Ариадны в Инстаграме появилось новое четверостишие под названием “Беседа с Бесом”. В этих строках девочка постаралась рассказать о неких людях, которые становятся заложниками дьявольских страстей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova) 2 Май 2020 в 5:16 PDT

“Снаружи – красота, внутри – ужасна”, – так выглядит одна из строк ее стихотворения.

Ариадна призналась, что некоторые строки были посвящены людям, которые ее окружают: сначала она не замечала в них порока, а потом прозрела.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова рассказывала изданиям о том, что ей довольно трудно найти общий язык с дочерью-подростком. Сама Ариадна несколько лет назад приняла решение переехать к своему отцу Игорю Вдовину. Анастасия уверяет, что девочка решилась на переезд из-за того, что дом Вдовина расположен неподалеку от школы Ариадны. Остается только гадать – почему дочь балерины не перебралась на время самоизоляции к матери, живущей за городом.