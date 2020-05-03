Появились новые подробности о состоянии зараженного Мишустина

03.05.2020, 11:16, Разное

Как отмечают в окружении премьер-министра, самочувствие у Мишустина нормальное. “Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону”, – приводит сообщение пресс-службы главы правительства телеграм-канал “Пул №3”.

О заражении Михаила Мишустина стало известном вечером 30 апреля. Об этом премьер-министр сообщил по видеосвязи президенту Владимиру Путину. Главу кабмина госпитализировали с температурой 39. Он находится на связи с заместителями и министрами. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В России за последние сутки выявлено более 10,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Последние несколько дней эпидемия распространяется рекордными темпами. Всего в России более 134 тысяч инфицированных.

До 11 мая в России действует режим всеобщей изоляции. В Роспотребнадзоре не исключили продления карантина, если россияне будут игнорировать ограничительные меры. Первую половину мая в ведомстве назвали решающей для борьбы с эпидемией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса. Планируется, что в 9 мая глава государства возложит цветы к Вечному огню и выступит с речью.