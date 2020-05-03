 

Появились данные о моторах нового кроссовера Nissan X-Trail

03.05.2020, 11:15, Новости дня

Поступили сведения о новом поколении японского кроссовера Nissan X-Trail, который получил лишь ограниченные улучшения.

В частности, производителем предложен более усовершенствованный двигатель, который выдает 180 л.с. Пока инсайдеры лишь задаются вопросом о том, речь идет о совершенно новом моторе или модернизации предшествующего силового агрегата. Кроме того, пользователи могут рассмотреть рендерные изображения автомобиля, который существенно изменился в размерах.

Поступают также предположения, что новый кроссовер Nissan X-Trail получил дополнительный ряд кресел, что отразится на пространстве в салоне. Официальный дебют автомобиля пройдет к концу лета текущего года, а выпуском займутся к началу 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Топ-10 стран по числу заявок на патенты в 2019 году

06.04 / Музыка против коронавируса

13.04 / Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

13.04 / В СФ заметили распространение в ЕС фейков о ситуации с коронавирусом в России

16.04 / Украина и сепаратисты начали обмен заключенными

07.04 / Минздрав проверяет “феномен Николаевской области”. В регионе до сих пор нет ни одного подтвержденного случая коронавируса

24.04 / VOAэкспресс 23 апреля 2020

23.04 / Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

18.04 / В Москве за нарушение карантина оштрафовали 111 больных коронавирусом

30.03 / Смартфон Honor 30 может получить камеру на 50 мегапикселей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска