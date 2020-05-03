Появились данные о моторах нового кроссовера Nissan X-Trail

03.05.2020, 11:15, Новости дня

Поступили сведения о новом поколении японского кроссовера Nissan X-Trail, который получил лишь ограниченные улучшения.

В частности, производителем предложен более усовершенствованный двигатель, который выдает 180 л.с. Пока инсайдеры лишь задаются вопросом о том, речь идет о совершенно новом моторе или модернизации предшествующего силового агрегата. Кроме того, пользователи могут рассмотреть рендерные изображения автомобиля, который существенно изменился в размерах.

Поступают также предположения, что новый кроссовер Nissan X-Trail получил дополнительный ряд кресел, что отразится на пространстве в салоне. Официальный дебют автомобиля пройдет к концу лета текущего года, а выпуском займутся к началу 2021 года.