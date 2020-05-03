Авторынок Франции показал рекордное падение в апреле

03.05.2020, 11:15, Новости дня

Сегодня специалистами агентства «Автостат» озвучены результаты продаж в прошлом месяце на автомобильном рынке Франции.

В частности, еще с марта фиксировалось резкое падение продаж на рынке машин, однако в апреле эксперты фиксируют рекордные потери крупных автопроизводителей. За минувший месяц во Франции удалось продать около 21 тысяч новых машин, тогда как годом ранее этот период количество сделок было на 90% выше. Что касается марта, то в данном случае потери составляли около 72%.

Следует отметить, что за два месяца потери авторынка достигли 330 тысяч автомобилей. Несмотря на то, что карантинные меры постепенно снижаются, однако специалисты прогнозируют, что негативная динамика распространится также и на майские продажи.