Скандалы: «Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в епархию»

03.05.2020, 11:10, Разное

Митрополит Тихон рассказал о взломе его почты и шантаже со стороны хакеров

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого в СМИ называют «духовником Владимира Путина», рассказал о взломе своей почты. Сейчас шантажисты грозятся опубликовать сведения за много лет. Шевкунов рассказал РИА «Новости», что обнаружил взлом несколько месяцев назад. В почте содержится переписка за много лет. «Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах», — рассказал Шевкунов.

Злоумышленники, по словам священнослужителя, требовали заплатить 10 млн рублей, чтобы приостановить публикации. Но Шевкунов отказался. Он заявил, что не хочет «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес». Шевкунов сказал, что вообще не обращал внимание на взлом и прокомментировал его только из-за большого числа вопросов от СМИ. «Я знаю, что компетентные органы ищут взломщиков, но найдут или нет — посмотрим», — отметил митрополит.

Публикации данных из почты продолжаются. На днях в интернете был размещен аудиофайл его разговора с режиссером Никитой Михалковым. Сам Шевкунов объясняет эту запись следующим образом. «Патриаршему совету нужно было получить мнение членов совета о том, как они рекомендуют реагировать на кощунственные проявления в современном искусстве, — сказал Шевкунов. — У Никиты Сергеевича мнение было особое, более сложное. Мы договорились с ним, что я запишу наш телефонный разговор, чтобы потом распечатать и отредактировать текст с его позицией, убрав из него особо выразительные пассажи и некоторую ненормативную лексику, которой, к моему большому сожалению, иногда пользуется наш великий режиссер». Запись митрополит отправил своему помощнику, а сейчас ее выставили на Black Mirror.

Сообщения о том, что почту Шевкунова взломали, начали появляться в СМИ и сети с начала года. The Insider, например, со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщал о переписке митрополита с тогда еще министром культуры Владимиром Мединским. Из нее следовало, что именно этот чиновник стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, которые привели к судам. Например, Мединский внимательно следил за деятельностью худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и жаловался на него «духовнику Путина». Также министр направил Шевкунову жалобу на постановку «Тангейзер» Новосибирского академического театра оперы и балета.

Оригинал материала: «Знак»

«Псковское агентство информации», 02.05.20, «Митрополит Тихон: Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в епархию»

«Я сказал: «Вы что? Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в Псковскую епархию!» – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, комментируя для псковских СМИ ситуацию со взломом его электронной почты и с шантажистами, которые хотели получить от него деньги.

Владыка подчеркнул, что ни в коем случае нельзя таких шантажистов и разбойников поощрять. «Тем, кто не хочет стать жертвой таких странных людей, надо посоветоваться с серьёзными специалистами по электронной безопасности», – отметил митрополит.

Ранее сообщалось, что злоумышленники взломали почту митрополита Тихона, а после требовали у него миллионы рублей.