Ученые разобрались, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу

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03.05.2020, 11:09, Разное

Длительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, как долго длилось у человека заболевание. Организм тяжело болевших людей вырабатывал антитела 18 месяцев после выздоровления.
В настоящее время ученым предстоит установить, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу нового типа, и как определить вероятность повторного заболевания этой инфекцией. Представители Медицинской школы Гарварда отметили, присутствие в человеческом организме антител к Covid-19 свидетельствует о том, что человек мог переболеть опасной инфекцией, а в большинстве случаев недуг может протекать бессимптомно. При этом проведение тестирования на антитела не указывают на появление у людей специфического иммунитета. Новый вид коронавируса может индуцировать разные уровни этих частиц и, возможно, то, как организм способен реагировать на вирус.

Согласно мнению медиков, именно наличие антител зависит от возраста и пола пациентов, не стоит забывать про тяжесть заболевания. Прошлое изучение данных по эпидемиям MERS и SARS продемонстрировали способность организма пострадавших людей вырабатывать эти вещества на протяжении 18 месяцев после выздоровления. Иначе ситуация складывалась, когда недуг протекал бессимптомно: тогда антитела выводились из крови спустя 90 дней после того, как они первоначально дали положительный ответ на коронавирус.



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