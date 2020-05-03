 

Тбилиси обвинил Киев в укрывании Саакашвили от экстрадиции

03.05.2020, 11:08, Новости дня

Грузия заявила, что в течение долгих лет Украина укрывала от экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы, а теперь «наносит пощечину» планами назначить его на должность в структурах исполнительной власти, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-премьер, министр юстиции Теа Цулукиани в интервью телеканалу PosTV заявила, что генеральная прокуратура Грузии неоднократно обращалась к Украине по вопросу выдачи Саакашвили.

«Все эти годы мы ждали ответа, с уважением относились к заявлениям о том, что не могут найти или не могут передать, а теперь взамен этого планируют назначить на высокую должность», – сказала она.

«Это оскорбление нашей страны, но также и проявление неуважения к украинскому народу», – сказала Теа Цулукиани.

«Если Саакашвили получит любую позицию в исполнительной власти, с нашей стороны последует очень принципиальная реакция. Это будет очень большой проблемой в отношениях двух стран. Власти Украины хорошо знают нашу позицию. Все каналы задействованы, чтобы нам потом не сказали, что мы не знали», – сообщила министр.

Экс-президента Грузии сначала планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, а теперь собираются предложить ему иную должность.

Ранее Грузия заявила, что отзовет посла в случае такого решения Украины.



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