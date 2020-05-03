Мнение: О судьбе одного рьяного отрицателя CoVID-19

03.05.2020, 11:07, Разное



Фото © Reuters.

Просто поразительно, что с людьми делает вынужденное безделье!

Один крепкий мужчина средних лет досиделся дома до того, что выдвинул властям жёсткий ультиматум. Мол, нельзя людей запирать по домам и ограничивать свободу миллионов непричастных из-за тысяч заболевших. Мол, всем известно: #коронавирус – не опасней гриппа, старости и ДТП. Мол, либо #выпускай, либо зарази уж меня, наконец, этим самым CoVID-19.

С этим лозунгом и пошёл он, в нарушение американской самоизоляции прямиком к вашингтонскому Капитолию. Протестовать в компании таких же, как он, презирая условности вместе с социальной дистанцией…

К сожалению, Reuters не раскрыл его имени. И мы не знаем, что с героем фото стало дальше. Выдохнул ли он, спустив пар, и переместил свою ярость в Facebook, гневно обличая кровавый трамповский Режим™? А может, получил желаемый вирус прямо в лёгкие и теперь надрывно выкашливает их остатки? Если верно последнее, то как он повёл себя – побежал ли, скуля, ко врачам, перегружая своей персоной и без того перенапряжённый медперсонал, либо же тихо и скромно заперся дома, чтобы или пан, или пропал? Возможны ведь и более ужасные варианты…

В любом случае, как вам кажется, что стоит за упорным отрицанием опасности CoVID-19? В чём профит отрицателей?