Личное: Рожать нужно в 18

03.05.2020, 10:58, Разное

В Интернет просочились слухи, что младший ребёнок бабы Яги Гномик болен. Синдром Аспергера, по мнению специалистов, объясняет остекленевший взгляд мальчика, его постоянные истерики и неуравновешенное поведение.



Фото: Соцсети

Лично я до последнего отвергала такую возможность. Всё видела, всё замечала, но не хотела верить. Наверное, это — защитная реакция психики, когда очень не хочется, чтобы болели дети.

Ну, вы меня знаете: я хоть и сама бездетная сволочь, но как увижу больного ребёнка, так заливаюсь слезами и бегу собирать ему на лечение деньги — это, пожалуй, моя единственная слабость.

Все странности маленького мальчика были давно видны. У моих друзей — ребёнок возраста Гномика, и он — совершенно другой человек.

Ни тебе истерик, ни стеклянного взгляда из-под бровей. Сидит, уравнения уже решает, а потом играет в теннис с большим удовольствием.

«В Сети и раньше строили предположения по поводу психического состояния, а накануне в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что Плющенко-младший болен.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном-Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд, как будто направленный вовнутрь», — пишет источник». Стархит.

Я уверена, что детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей.

Только в этом случае твой ребёнок имеет шансы родиться здоровым.

Если же ты всю жизнь цепляла половые инфекции, пила алкоголь, курила или принимала наркотики, то у ребёнка, которого ты родишь на старости лет, с огромной вероятностью будут проблемы со здоровьем и психикой.

Посмотрите хоть бы и на Эвелину Блёданс и прочих старых развратниц. Они могут называть своих детей хоть «солнечными зайчиками», но их диагнозов никакое название не исправит.

Я откровенно скажу, что не люблю и презираю бабу Ягу Рудковскую, и основная причина этому — нет, не её прошлое и не чемоданы! — отношение к детям.

Одного отжала у родной матери. Второго третирует и сажает в чулан, и вот он, бедный мальчишка, вполне вероятно, что просто болен. И лечат его не любовью-заботой, а дисциплиной, которую легко спутать с жестокостью.

Да что там — спутать? Это она и есть:

«Ребенок истерик, мать его подавляет, использует как марионетку. Отец наоборот жалеет, но уговорами заставляет делать все, что придумала Яна», — высказывают предположение специалисты». Стархит.

Мать-деспот, как мне кажется, родила себе сына, чтобы доказать молодому мужу и подружкам-дыркам свою фертильность.

И кому что она доказала? Что настолько старая, что рожать не надо?!

Видя отклонения, она «лечит» сына железной рукой, надеясь на свой опыт таких же «уговоров» и наркопитомца поработать и не принимать наркоту. Отец-соплежуй жалеет ребёнка, но что он сделает, если у них в семье мужик — жена?

Попробуй — не согласись он, так и его побьют.

Я повторю: детей нужно рожать в 18. До того, как сопьёшься, как на тебе полежит дивизия половых партнёров. Иначе будет ребёнок с нарушениями, что, впрочем, не вызовет у его горе-матери ничего, кроме злости, и не избавит его от её жестокости.

Очень жалко таких детей, а вам? А ведь бабка Яга собирается родить ещё одного.