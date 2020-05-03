 

Александр Петров называет свою возлюбленную Стасю Милославскую «волшебством»

03.05.2020, 10:53, Разное

Российский актер Александр Петров обратился в своем сообщении в мировой Сети к возлюбленной Стасе Милославской. В микроблоге знаменитость нежно назвал ее «волшебством».
Александр Петров с огромной симпатией относится к коллеге по творческому цеху Стасе Милославской. Пара давно встречается, но продолжительное время скрывала собственные чувства от общественности. Впервые они вышли в свет в конце осени прошедшего года. Ранее Петров принял решение публично признаться в любви у актрисе, сделав это на сцене кинотеатра «Октябрь» в Москве. Знаменитость очень благодарен Стасе Милославской за появление в своей жизни.

Милославской 4 мая исполняется 25 лет со дня появления на свет, и в связи с этим в личном аккаунте ее возлюбленного в социальной сети Instagram появился тематический пост. Петров обнародовал фотографию любимой девушки, сделанную во время совместного отдыха в Италии. «Это волшебство зовут Стася», – написал автор поста, добавив, что 4-го у нее день рождения.

Два года в 2017-2019 годах актер встречался с Ириной Старшенбаум, с которой познакомился в процессе съемок фантастической киноленты «Притяжение», и даже сообщал о намерении связать себя с ней брачными узами. Уже в период работы над фильмом «Стрельцы» он встретился с нынешней возлюбленной и увлекся уже ею.



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