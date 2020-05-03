В американском сериале про Екатерину Великую русские показаны невежами с плохим чувством юмора

03.05.2020, 10:53, Разное

В мае в Сети стартует премьерный показ американского сатирического сериала “Великая”, повествующего о жизни в РФ Софии Августы Фредерики – будущей императрицы Екатерины II. По мнению экспертов одного из отечественных изданий, русские в новой киноработе представлены невежественными людьми с плохим чувством юмора.

Роль Екатерины Великой в сериале, запланированном к показу с 15 мая на видеосервисе Hulu, а с 16-го – на more.tv, исполняет американская актриса Эль Фаннинг. По мнению издания RT, опубликовавшего обзор на оригинальное киновоплощение русской истории, телезвезда справилась со своей ролью неоднозначно: некоторые черты характера будущей царицы она смогла передать довольно удачно, а некоторые – напротив, смотрятся весьма неубедительно. Куда лучше отобразил харизму молодого царя Петра III партнер артистки по съемочной площадке Николас Холт. К слову, именно его персонаж и стал главным “носителем” характерного “русского невежества”. Заключалось это и в его привычках, и в манерах поведения, и в проявлении откровенного сексизма. К слову, практически все персонажи при дворе царя показаны именно такими людьми – склонными к жестокости и насилию, вступающими в беспорядочные половые связи и абсолютно не имеющими желания заниматься самообразованием. Что же касается чувства юмора, то оно представлено авторами сериала “весьма специфическим”.

Стоит отметить, что большинство персонажей фильма, в том числе ключевых, являются вымышленными и не имеют прототипов. Судьбы же реально существовавших в то время деятелей, по меньшей мере, подверглись сильному “художественному переосмыслению”. Наиболее точное отображение в сериале смогли получить лишь многочисленные слухи и домыслы, касающиеся титулованных персон.

К числу удачных моментов эксперты отнесли профессиональную работу костюмеров и мастеров грима, которые смогли достоверно передать великолепие царского двора. Несколько действительно забавных эпизодов также способны создать легкую и ненавязчивую атмосферу при просмотре сериала. “Но когда весь сюжет строится исключительно на невежестве населения целой страны и её контрастах с прогрессивной Европой, основанная на реальных событиях история превращается в профанацию”, – резюмировали авторы обзора.