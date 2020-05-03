Проценко рассказал о специфических симптомах пациентов Коммунарки

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03.05.2020, 10:48, Новости дня

Врачи в больничном комплексе в Коммунарке отметили, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают обоняние и осязание, а на тяжелых стадиях они начинают терять вес, сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

«Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, – это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Ну, банально, утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», – сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24», отвечая на вопросы о выявленных симптомах у больных с коронавирусом.

Он отметил, что у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела. При этом, по его словам, пока рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.

Главврач заявил, что в настоящий момент врачи акцентируют внимание на том, чтобы минимизировать тяжелое течение болезни, летальность и попадание больного на искусственную вентиляцию легких.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.За сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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