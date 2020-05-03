Украинец, служивший в Иностранном легионе, подорвался на мине в Мали и погиб

03.05.2020, 10:40, Новости дня

1 мая в военном госпитале Перси в пригороде Парижа скончался бригадир Французского Иностранного легиона, украинец Дмитрий Мартынюк. Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Франции.

Военнослужащий подорвался в Мали на самодельном взрывном устройстве, инцидент произошел 23 апреля. Ранения оказались смертельными.

Le ministère des Armées a appris avec émotion et tristesse le décès dans le cadre de l’opération #barkhane du brigadier Dmytro Martynyouk, du 1er régiment étranger de cavalerie.

Hommage à ce militaire mort pour la France, au nom des convictions et des valeurs qu’il a défendues. pic.twitter.com/UEDv7cABuS

— Ministère des Armées (@Armees_Gouv) May 2, 2020

Соболезнования семье украинца высказал на своем сайте президент Франции Эммануэль Макрон.

В Мали, а также в четырех соседних государствах Франция с 2014 года проводит операцию “Бархан”, направленную против исламистских террористических группировок. По состоянию на май 2020 года в операции участвует около 6 тыс. военнослужащих, в том числе бойцы Иностранного легиона. Это войсковое соединение, существующее с 1831 года, формируется преимущественно из граждан других государств, подписавших контракт с французским минобороны.