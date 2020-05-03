Россия выставила США счет за “гумпомощь” на $660 тысяч

03.05.2020, 10:40, Новости дня

Россия выставила США счет на $660 тыс. за поставку партии гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Отмечается, что РФ поставила США тысячи предметов, обычно не используемых американскими врачами, – например, противогазы химического типа и резиновые перчатки, используемые при домашней уборке.

Кроме того, в гумпомощь от РФ также вошли 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нельзя было сразу же использовать из-за разницы в напряжении (в США все электроприборы рассчитаны на напряжение 110 вольт, российские ИВЛ работают при 220 вольт), сообщает телеканал.

Туда входили также тысячи респираторов, хирургических перчаток, медицинской спецодежды и антисептиков.

“Не было сразу ясно, насколько полезной была эту поставка 1 апреля в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди для близлежащих больниц”, – отмечает ABC News.

Партия российской помощи была передана властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые пока не ответили на вопрос телеканала о том, был ли груз передан в больницы или остался на складе.

ABC News сообщает, что состав и стоимость груза, о которых ранее ничего не сообщалось, противоречат публичным заявлениям Кремля и президента США Дональда Трампа и поднимают вопрос о том, какую именно цель преследовала Москва, высылая партию гумпомощи США. Вероятно, этот шаг РФ, известная своими дезинформационными кампаниями, сделала для того, чтобы изменить отношение общественности, отмечает телеканал.

30 марта Трамп заявил на пресс-конференции, что Россия отправила США “очень, очень большой” самолет с медоборудованием. “Это очень мило”, – подчеркнул американский президент, он не уточнил других подробностей по поводу груза.

1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 “Руслан” минобороны РФ с оборудованием. Федеральные российские СМИ не указывали, что Америка оплатила груз. “Первый канал” назвал его “медпомощью”.

“Россия помогает США остановить распространение пандемии COVID-19 и вылечить больных”, – прокомментировала доставку груза в США российская миссия при ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия “на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке предложила помощь в виде медицинской техники и средств защиты” и что Трамп “с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”, писало агентство ТАСС.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 3 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 428 422 человека. Умер от COVID-19 243 831 человек, выздоровело 1 093 189.

В США, которые лидируют по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 133 069, умерло 66 385, излечилось 175 382 человека.