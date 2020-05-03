 

За сутки COVID-19 выявили у 17 киевлян

03.05.2020, 10:40, Новости дня

За последние сутки коронавирусная болезнь COVID-19 лабораторно подтвердилась еще у 17-ти жителей Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Один человек умер.

Среди вновь выявленных случаев: шесть женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой шесть месяцев. 10 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет.

В больницы столицы за последние сутки госпитализировали девять пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Всего по состоянию на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 26 человек умерли, 80 – вылечились.

Друзі! Ще в 17 мешканців столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. 1 випадок, на жаль,…

Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 2. mai 2020

На утро 3 мая в Украине подтверждено 11 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов – 288, выздоровело 1547 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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