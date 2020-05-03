Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

03.05.2020, 10:31, Новости дня

Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого на днях был диагностирован коронавирус, в целом нормальное. Премьер проходит лечение под наблюдением врачей и продолжает работать, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".

Вечером 30 апреля Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Путину о положительном результате своего теста на коронавирус COVID-19. По предложению премьера исполнять обязанности главы правительства на время его лечения назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин отметил, что будет с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи по всем основным вопросам. Сообщалось, что еще несколько недель назад премьер максимально ограничил очные контакты — все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференций и телефонных звонков. Те, с кем Мишустин все же контактировал лично, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19.

С этим диагнозом также госпитализирован глава Минстроя Владимир Якушев. Инфицированным новым коронавирусом оказался и один из заместителей Якушева — Дмитрий Волков.