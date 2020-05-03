Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

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03.05.2020, 10:31, Новости дня

Правительство отменило введенный ранее временный запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и масок. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на вывоз из РФ масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.

Ограничения не распространялись на гуманитарную помощь, а также на вывоз гражданами одноразовых материалов и средств защиты для личного пользования.



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