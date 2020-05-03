«Немцы не должны забывать о вине перед народами РФ»: В Германии жалеют об антироссийских санкциях

03.05.2020, 10:30, Разное

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает правильным шагом к налаживанию взаимодействия Германии и РФ отмену санкций. Политик призывает своих соотечественников не забывать о вине перед народами РФ и помнить, какие цели преследовали нацисты в период ВОВ.

Война стала жестокой кампанией, направленной на истребление и порабощение народов бывшего СССР, а также попыткой убрать с мировой арены Россию. Немцы, уверен Шредер, не должны забывать об этом никогда. Москва в свою очередь, несмотря на прошлое, стремится построить доверительные отношения с новой Германией.

Экс-канцлер ФРГ считает санкции, введенные против РФ бессмысленными, поскольку они не оказывают особого влияния на политику страны, а в период эпидемии коронавируса, спровоцировавшего мировой кризис, они только вредят обеим сторонам. «Нам необходимо больше сотрудничества, – заявил Шредер в интервью агентству Der Tagesspiegel, – поэтому бессмысленные санкции должны уйти». Неправильно думать, что ограничениями можно заставить Москву к чему-нибудь принудить.

Немецкий политик уверен, Крым ни нынешний, ни будущие президенты РФ не вернут Украине, и это нужно принять как реальность. По его мнению, Киев и республики Донбасса смогут мирно сосуществовать, если страна станет федеральной и даст больше автономии региону.