В России Caviar выпустила “смартфон-танк” iPhone 11 Pro Т-34

03.05.2020, 10:30, Разное

Известная российская компания Caviar презентовала новую коллекцию смартфонов iPhone 11 Pro Pobeda, посвященную 75-летнему юбилею победы СССР во Второй мировой войне. Начальная стоимость гаджетов составляет 309 000 рублей.

В общей сложности бренд Caviar выпустил четыре мобильных устройства. Стилизованный под легендарный танк Т-34 девайс iPhone 11 Pro выполнен из титана с использованием лазерной гравировки. По словам разработчиков, рельефная форма повторяет конструкторские параметры и дизайн знаменитой военной машины. Приобрести такой телефон можно за 319 000 рублей.

Отдав 309 тысяч рублей, отечественный потребитель получит гаджет iPhone 11 «Офицеры». В отделке данного изобретения применяется момент из одноименной кинокартины и культовая фраза «Есть такая профессия Родину защищать». Другая модификация «Отстоим Москву» демонстрирует позолоченный столичный Кремль, ее стоимость составляет 337 000 рублей.

Наиболее дорогостоящий смартфон носит название iPhone 11 Pro СССР ценой в 349 000 рублей. Его корпус воспроизведен из титана с украшен вставкой из настоящей кожи аллигатора черного цвета. На обратной панели нового мобильного аппарата можно увидеть покрытый золотом 999 пробы рельефный герб СССР. Внизу корпуса разработчики вывели лазерной гравировкой слова послевоенного гимна. Всего в ассортименте 75 таких смартфонов.

Гаджет iPhone 11 Pro был представлен фирмой Apple в сентябре прошедшего года. Он получил OLED-экран на 5,8 дюйма, флагманский процессор A13 Bionic, основную тройную камеру и опцию обработки снимков.