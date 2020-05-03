Они подслушивают наши разговоры по телефону, особенно про НЛО и криптидов

03.05.2020, 10:24, Разное

Первая история взята из книги исследователя Джона Кила "Пророчество Человека-Мотылька", написанной по мотивам серии странных событий, случившихся в конце 1960-х в городке Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Кил провел в этом городе много дней, беседуя с очевидцами и подмечая каждую необычную деталь. А потом произошло то, что он также позже описал в книге:

"Ухоженная белокурая женщина лет тридцати с виду, с мягким южный акцентом, посещала тех людей в Огайо и Западной Вирджинии, с которыми до того беседовал я. Она представлялась как "секретарь Джона Кила" и таким образом ее мгновенно впускали в дом. Она начинала расспрашивать людей и у нее было много вопросов об их здоровье, доходах, типе автомобиля, которым они владели, семейном происхождении и некоторые необычные вопросы о наблюдении ими НЛО.

Это был совсем не тот тип вопросов, которые задавал бы заурядный уфолог и у меня нет секретаря вообще. Я сам узнал об этой женщине лишь несколько месяцев спустя после моей работы в регионе, когда один из моих друзей в Огайо написал мне и случайно упомянул "Как я рассказывал вашему секретарю, когда она приходила сюда…". Затем я проверил других людей в этих штатах и узнал, что она посетила очень многих из тех, о которых я до того НИ РАЗУ не упоминал в беседах с журналистами или в печати. Как она узнала о них? Как она их нашла?"

При этом таинственная светловолосая женщина не просто посещала людей и беседовала с ними, она часто звонила им после этого, причем всегда в очень позднее время. Эти звонки тоже были перегружены личными вопросами и при этом в них всегда было очень много помех, сильный шум статики. Загадка этой женщины так и не была раскрыта.

Примерно в те же годы, в конце 1960-х, произошла еще одна странная история, о которой рассказывал популярный писатель и исследователь криптидов Брэд Стайгер. Он получил эту историю от молодого начинающего исследователя НЛО, которого Стайгер звал "Дэн О".

Вечером 13 июля 1968 года Дэн разговаривал по телефону со своим другом – другим молодым уфологом. Внезапно в их телефонный разговор вмешался третий голос, женский голос:

"Она назвала себя миссис Слаго и по ее словам ее линия телефона была случайным образом связана с нашей линией. Якобы она лишь из-за любопытства начала подслушивать наш разговор", – рассказывал Дэн О. в интервью.

Дэн и его друг понятия не имели, кто эта женщина, но в итоге продолжили беседу и миссис Слаго стала их третьим участником разговора. Поначалу эту звучало вполне нормально, женщина казалась очень заинтересованной в вопросах НЛО и пришельцев, а потом она начала говорить "Люди Земли не понимают…" и замолкла, словно едва не сказала какую-то секретную вещь.

Потом она сказала, что ее настоящее имя Нельсон и что она работает в местной полиции, а потом резко повесила трубку. Последующие проверки Дэна показали, что нигде в местных участках не было полицейского по имени Слаго или Нельсон, поэтому Дэна сильно обеспокоил этот инцидент.

Он потом даже провел с помощью специалистов тщательную проверку своей телефонной линии и она не выявила никаких признаков соединения к другим линиям, в том числе не выявила фактов подслушки. А проверка в телефонной компании и вовсе показала, что подобное соединение и вовсе невозможно.

Следующая история с загадочными телефонными подслушивателями связана с жительницей Нью-Йорка по имени Клаудия Каннингем. В ее жизни было несколько странных столкновений с Людьми в черном и в будущем она возможно подробно опишет эти инциденты в своей книге. Но один из случаев был особенно запоминающимся:

"В конце 1970-х я вышла замуж и мой муж работал полицейским, который патрулировал по ночам. Я в это время скачала в одиночестве, пока не увлеклась чтением литературы о паранормальных явлениях. В какой-то момент я взяла из библиотеки книгу "Телефонные звонки от мертвых" автора Скотта Рого. Суть ее заключалась в том, что когда кто-то умирал, они могли позвонить по телефону своим родным. В книге было много таких историй.

Это было очень жутко читать, но интересно. И вот в тот вечер я лежала в кровати, читала эту книгу и у меня работало радио на ночном столике. Там шло ток-шоу и они как раз брали интервью у похищенных пришельцами Бетти и Барни Хилл. И после всего этого у меня возникла сильная тревога, что на мой телефон вот вот кто-то позвонит.

И представьте мой страх, когда это и правда произошло! Было 9 часов вечера и когда я подняла трубку, я услышала лишь громкий шум статистических помех. Я много читала про НЛО, Бермудский треугольник и тд и я думаю, что именно мой страх притянул ко мне в итоге эти сущности".

Следующая история пришла из Великобритании от писателя Нила Арнольда, автора многих книг об НЛО и криптидах. Он рассказал, что она произошла с его родственником в 1980-х годах. Он внезапно вечером заметил на небе НЛО и тут же побежал в ближайшую телефонную будку, чтобы позвонить в местную газету.

Но едва он вошел в эту будку и начал разговаривать с журналистами по телефону, как увидел, что к будке вплотную подошел странный человек, который выглядел недружелюбно. Он был одет в темный костюм и просто стоял возле будки и смотрел на очевидца. Тот решил, что мужчине надо срочно позвонить и сказал, что он не будет долго занимать будку. Однако мужчина в темном костюме никак на это не отреагировал.

Тогда очевидец просто вышел из будки и сказал мужчине "Вы можете воспользоваться ей вперед меня, прямо сейчас". Но мужчина продолжал просто стоять, смотреть на очевидца и молчать. Тогда очевидец по быстрому сказал журналисту, что все расскажет, когда сейчас приедет в их офис и закончил беседу.

После этого он пошел на автобусную остановку, сел в автобус и поехал. И едва он сделал это, как его голова начала раскалываться от жуткой боли. Он едва мог находиться в сознании. К счастью, это вскоре прошло.